لبنان.. فلسطنيون يتظاهرون أمام سفارة كندا لفتح باب الهجرة

بيروت / بلال البقيلي / الخليج 365



تظاهر مئات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الثلاثاء، أمام السفارة الكندية شمال العاصمة بيروت، رافعين مطالب بالهجرة واللجوء الإنساني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.



وقال تلفزيون "LBC" المحلي إن قرابة 700 فلسطيني تجمعوا صباح الثلاثاء أمام مقر السفارة الكندية في منطقة جل الديب بالعاصمة.

ورفع المشاركون في المظاهرة أعلام فلسطين وكندا، ورددوا هتافات تدعو الحكومة الكندية لاستقبالهم.



وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي، رفضا لوضع وزارة العمل المؤسسات والعمالة الفلسطينية ضمن حملة لـ"مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية"



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ومنذ أن بدأت الوزارة تطبيق تلك الحملة، قبل نحو شهر، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة.



وحسب تلك الخطة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلًا عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

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