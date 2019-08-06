العراق: الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين مقبلين

بغداد/ عامر الحساني/ الخليج 365



ذكرت وزارة الموارد المائية، الثلاثاء، أن الخزين المائي يؤمن حاجة البلاد لموسمين، مبينةً أن العراق طلب من تركيا ملء سد "اليسو" منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.



وأعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، انتهاء موسم الفيضان بزيادة في معدل الخزين المائي بلغت نسبتها 438 بالمئة.



وارتفع الخزين المائي في العام الحالي إلى 57.5 مليار متر مكعب، بينما بلغ في العام السابق 10.7 مليارات متر مكعب أي بزيادة قدرها 46.8 مليار متر مكعب.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن "الخزين المائي جيد ويفي بتأمين كافة الاحتياجات المائية لأغراض الزراعة والشرب والصناعة والبلديات، ولأغراض البيئة للموسمين القادمين".



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وأوضحت أن "الواردات المائية لنهر دجلة، تفوق المعدلات السنوية في هذا الشهر مقارنة بالأعوام السابقة".



وبينت الوزارة الموارد المائية، ان "العراق طلب من الجانب التركي ومنذ يناير/ كانون الثاني 2019 البدء بملء سد اليسو التركي الواقع في طريق نهر دجلة".



وأعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، هذا العام، بلوغ أغلب السدود المائية التابعة لنهر دجلة حد الامتلاء.



وتميز هذا العام في العراق بموسم وفير وهطول كميات كبيرة من الأمطار.

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