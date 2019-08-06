مقتل شخصين في تفجيرين بمدينة جرابلس شمالي سوريا

حلب/ عمر كوباران/ الخليج 365

قتل شخصان وجرح آخر، في تفجيرين استهدفا سيارتين مساء الاثنين، في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن الانفجار الأول استهدف سيارة عضو في المجلس المحلي للمدينة، فيما استهدف التفجير الثاني سيارة تابعة للجيش الحر .

وأشارت المصادر إلى أن عنصرين من الجيش الحر قتلا وجرح مدني في التفجيرين، اللذين وقعا بمركز المدينة، وبفاصل زمني قصير بينهما.

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وأوضحت المصادر أن قوات الأمن، التي وصلت إلى مكان التفجير، قامت باتخاذ تدابير أمنية في محيط المكان، ونقل الجريح للمشفى.

ولم تتبن أي جهة العملية حتى اللحظة، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى منظمة "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابية، التي سبق أن نفذت عمليات مشابهة في المنطقة.

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