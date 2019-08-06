العراق.. القبض على 5 عناصر من "داعش" في الموصل

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365



أعلنت الداخلية العراقية، الثلاثاء، القبض على 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل شمالي البلاد

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان إن 4 من المقبوض عليهم كانوا يعملون ضمن ما يسمى بـ"ديوان الجند"، والخامس كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الحسبة" أثناء سيطرة التنظيم على الموصل، إبان عام 2014.



وأضاف "معن" أن فرق أمنية في شرطة محافظة نينوى ألقت القبض على 5 عناصر من عصابات "داعش"، بناء على مذكرات قبض قضائية وتعاون مواطنين.



وأوضح أنه تم القبض على الإرهابيين في منطقة "كراج الشمال" في مدينة الموصل.



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وتعلن السلطات العراقية بين الفينة والأخرى عن قتل واعتقال عناصر من "داعش" في مناطق متفرقة بالبلاد، في إطار عمليات أمنية.



وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد منذ 2014.



ومؤخرا، زاد نشاط تنظيم "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، وديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎



ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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