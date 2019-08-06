سوريا.. مقتل 4 مدنيين إثر تجدد قصف النظام على "خفض التصعيد"

إدلب (سوريا) / أشرف موسى، براق قره جه أوغلو / الخليج 365

قتل 4 مدنيين، في وقت متأخر من مساء الإثنين، في قصف جوي شنته مقاتلات تابعة لنظام بشار الأسد على الأحياء السكنية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش النظام، الإثنين، استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه الإلتزام بوقف لإطلاق النار هناك خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.



وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن قصف النظام استهدف منذ عصر الإثنين مدن مورك بريف محافظة حماة وخان شيخون ومعرة النعمان بمحافظة إدلب وبلدة بداما وقرى بابولين وكفرسجنة والهبيط بريف إدلب، والواقعة جميعها ضمن منطقة خفض التصعيد.



Advertisements

من جانبها، قالت مصادر في الدفاع المدني، لمراسل الخليج 365، أن 4 مدنيين قتلوا في وقت متأخر من مساء الإثنين في القصف الجوي الذي استهدف مدينة مورك.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران إلى توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا ورسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.