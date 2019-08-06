مقاتلات تركية تحيد 7 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / بارش غوندوغان / الخليج 365

حيد الجيش التركي 7 من عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية إثر غارات جوية نفذتها مقاتلاته على معاقل المنظمة شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، الثلاثاء، أن الغارات استهدفت أوكار منظمة "بي كا كا" بمنطقة "غارا"، وجرت بالتنسيق مع "عملية المخلب" الجارية ضد معاقل الإرهابيين في المنطقة.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 7 من إرهابيي "بي كا كا".

Advertisements

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراقP بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.





الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.