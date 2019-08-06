شاهد.. دخان كثيف يتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بريطانية

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صحيفة الخليج الالكترونية
تسبب دخان كثيف في هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، أمس (الإثنين)، وذلك قبل 10 دقائق من هبوطها في مطار مدينة فالنسيا بإسبانيا.
وأظهرت مقطع فيديو متداول، امتلاء مقصورة الطائرة بالدخان الكثيف، فيما اضطر الركاب لاستخدام مدرج الطوارئ للخروج من الطائرة.
من جانبها أعلنت الشركة أنه تم إخلاء المسافرين بأمان، وأن الحادث نتج عن عطل فني وقع قبل هبوط الطائرة بدقائق، وتسبب في إصابة 15 راكبًا منهم 12 بإصابات طفيفة نتيجة هبوطهم بواسطة المزالج، و3 أُصيبوا باختناق وتمت معالجتهم.
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