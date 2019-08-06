فيديو.. صحن المطاف يمتلئ بضيوف الرحمن في مشهد مهيب

صحيفة الخليج الالكترونية وثق مقطع فيديو امتلاء صحن المطاف ومسارات الطواف في الأدوار العلوية بالحرم المكي عن آخرها بحجاج بيت الله الحرام، في مشهد مهيب يبعث السرور على النفس. وأوضح الفيديو، حسن التنظيم والإدارة حيث يتم الطواف بسلاسة ويسر في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن. يذكر أنه ما زالت وفود الحجاج تتوافد على مكة المكرمة من كل بقاع الأرض؛ بغرض أداء فريضة الحج، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لتوفير كل سُبل الراحة والتيسير لضيوف الرحمن.

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