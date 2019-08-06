أمانة منطقة عسير تحاصر المعتدين بإزالة أكثر من 5 مليون م2 خلال الشهر الماضي

أميرة الشهري

قامت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي بشن حملة موسعة لمحاصرة المعتدين حيث سجلت الحملة إزالة أكثر من 5 مليون م2 لتعديات على أراض حكومية ، و شملت الحملة كافة مدن و محافظات و مراكز منطقة عسير.

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة و بلدياتها قد أزالت ما يزيد على 5 مليون م2 من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراض حكومية في مواقع متفرقة من منطقة عسير ، و ذلك في إطار الحملات التي تشنها الأمانة و بلدياتها التابعة لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة.

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وأشار الحميدي إلى أن الحملات التي شنتها الأمانة و بلدياتها قد شملت كافة مدن و محافظات و مراكز المنطقة .

فيما بين الحميدي بأن فرق الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية وفي حال رصد أي تعد على الأراضي الحكومية يتم إزالتها بشكل فوري تطبيقا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن وتعاميم إمارة منطقة عسير و وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كافة الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المعتدين.

مؤكداً أن الامانة ماضية في تطبيق أقصى العقوبات البلدية بحق المعتدين عبر محاصرة التعديات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية وسيتم التعامل بحزم اتجاهها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.