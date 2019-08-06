أسعار_الذهب تستقر اليوم قرب أعلى مستوى لها خلال ستة‬ أعوام

الخليج - واس

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن .

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 % إلى 1461.51 دولار للأوقية (الأونصة.

كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % ليبلغ 1474.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 16.39 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.2 % إلى 854.85 دولار.