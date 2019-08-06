ساما: 8 أسباب للوفاة أو العجز الكلي تمنع إعفاء العميل من الأقساط المستحقة عليه

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن أحكام ضوابط وإجراءات التحصيل الصادرة من المؤسسة، تلزم البنوك بإعفاء وإعادة مبالغ الأقساط المتحصلة على عقود التمويل المبرمة بعد 1 أكتوبر من عام 2018، في حالة وفاة العميل أو إصابته بعجز كلي.

وأضافت أن أحكام وضوابط التحصيل تستثني عقود التمويل التجاري وبعض حالات الوفاة والعجز من الإعفاء، في حال كانت الوفاة والإصابة بالعجز ناتجة عن الأسباب التالية:

– تعمد العميل إلحاق الأذى بالنفس أو الانتحار، سواء كان عاقلًا أو مُختلًا عقلياً.

– تناول العقاقير غير المصرح بها، أو تعاطي المخدرات أو الكحول.

– حدوث الوفاة أو العجز أثناء الاشتراك أو التدريب على أي رياضة أو منافسة خطرة كالاشتراك في سباقات الخيول أو السيارات.

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– الوفاة أو العجز الناتج عن طبيعة العمل.

– الوفاة أو العجز الذي كان ناتجاً أو ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أي نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي.

– الوفاة أو العجز الناتج عن الحروب أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب الناتجة من أفراد أو نيابة عن جماعات إرهابية.

– الوفاة أو العجز الناتج عن الكوارث الطبيعية.

– الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أو السلطة القضائية المختصة بموجب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.