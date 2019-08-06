أسعار_النفط الخام ترتفع اليوم بنسبة واحد بالمائة

الخليج - واس ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم، بمقدار 61 سنتاً أو نسبة واحد بالمائة إلى 60.42 دولاراً أمريكياً. وصعد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 56 سنتاً أو نسبة واحد بالمائة إلى 55.25 دولاراً أمريكياً. وجاء ذلك الارتفاع على خلفية شراء متعاملين يراهنون على انخفاض الأسعار مجدداً عقوداً لجني الأرباح إثر الانخفاضات التي سجلها سعر النفط الخام على مدى الجلسات الثلاث الماضية بفعل تصاعد التوترات التجارية فيما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

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