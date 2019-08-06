انت الان تتابع محكمة أميركية تحكم لصالح أجيليتي في قضية التشهير المقدمة من "كى جي أل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أجيليتي

قامت محكمة أمريكية في الأسبوع الماضي بتأييد حكم أول درجة صادر لصالح أجيليتي في قضية نشأت بعد أن كشفت رسالة من مُبلغ عن المخالفات إلى الحكومة الأمريكية عن العلاقات التجارية القائمة بين شركة كى جي أل وكيانات تابعة للحكومة الإيرانية .

وقد قامت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا برفض دعوى الاستئناف المقدمة من شركة كى جي أل ضد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية لصالح أجيليتي في قضية التشهير التي قامت كى جي أل برفعها ضد الشركة في عام 2012، علما أن كلتا الشركتين من موردي الخدمات اللوجيستية للحكومة الأمريكية.

وقد قامت المحكمة العليا عند رد الدعوى بتأييد رأي المحكمة الابتدائية بالاستناد أنه "لم تكن هناك قضية حقيقية ذات اثباتات مادية وأدلة واقعية ... ما يعني أن علاقة كى جي أل بالكيانات الإيرانية كانت صحيحة إلى حد كبير."

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إن قرار المحكمة العليا في بنسلفانيا هو انتصار لحقوق المُبلغين عن المخالفات وللشفافية في التعاقدات الحكومية.

وقد أيدت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الخلاصات التي توصلت إليها المحكمة الابتدائية في أن الرسائل التي وجهتها أجيليتي إلى مختلف الوكالات والهيئات الحكومية الأمريكية تتناول مسائل تتعلق بشأن عام وتتضمن محتوى سياسي محمي، وأنه لم يتم دحض المعلومات حول علاقة كى جي أل بكيانات إيرانية ببراهين أو إثباتات ما يعني أن علاقة كى جي أل بالكيانات الإيرانية كانت صحيحة إلى حد كبير.

وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت دعوى كى جي أل في عام 2018 بعد حكمها الصادر بأن كى جي أل قد فشلت في إثبات تضررها من الإجراءات التي اتخذتها أجيليتي.