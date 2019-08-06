تمديد ساعات عمل مراكز التسوّق في دبي بمناسبة عيد الأضحى

دبي - بواسطة محمد فارس دبي:«الخليج»

أعلنت مجموعة من مراكز التسوّق في المدينة عن تمديد ساعات عملها مع حلول عيد الأضحى في دبي، لتمكين الزوّار والمقيمين من الاحتفال بأجواء هذه المناسبة الكبيرة حتى ساعات متأخرة.

أعلنت مراكز التسوّق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، بما فيها مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، عن تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1 صباحاً، لتمنح زوّارها المزيد من الوقت للتسوّق والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي المتواجدة فيها.

وسيفتح دبي مول أبوابه حتى الساعة الثانية فجراً خلال الفترة بين 8 و17 أغسطس ليرحّب بزوّاره ضمن أجواء احتفالية تزيّن المحال التجارية والمطاعم المتميزة، كما يمكن للزوّار الاستماع إلى أجمل الحكايات العربية التي سيرويها شيبتنا، شخصية الجد المحبوب، في الفترة 11 - 14 أغسطس.

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من Dar AlAkhbar

أما ابن بطوطة مول فقد أعلن عن تمديد ساعات العمل للمحال التجارية حتى منتصف الليل وللمطاعم حتى الواحدة فجراً احتفالاً بعيد الأضحى في دبي، ليمكّن زوّاره من الاستمتاع بعروضه الخاصة والتي تشمل موكب «ستيم بنك» الترفيهي، وعرض «فلاور ثيم بيرفورمانس» و«لوني تيونز».

وبعد الانتهاء من مشاهدة عروض الألعاب النارية الخلّابة في دبي فستيفال مول، يمكنكم التجوّل في أروقته والتسوّق من المحال، والتي مددت ساعات العمل حتى منتصف الليل للمحال التجارية والواحدة فجراً للمطاعم. سواء كنتم تبحثون عن أجمل هدايا العيد، أو كنتم تودون شراء الملابس لهذه المناسبة الهامة، أصبح أمامكم المزيد من الوقت للتسوّق خلال إجازة عيد الأضحى في دبي.