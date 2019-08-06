- 1/2
- 2/2
هذا الموضوع هاتف هواوي Mate 30 Pro سيتضمن مستشعران كبيران بدقة 40 ميجابكسل في الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.
لن يكون لدى هاتف Mate 30 Pro مستشعران بدقة 40 ميجابكسل فحسب، بل سيكون المستشعران كبيران الحجم أيضًا. حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميجابكسل مع فلتر RYYB رباعي على غرار هاتف P30 Pro ولكنه سيكون أكبر حجمًا، إذ سيبلغ حجمه 1/1.55. وعلاوةً على ذلك، سيأتي المستشعر الثاني بعدسة واسعة الزاوية، وستبلغ دقته أيضًا 40 ميجابكسل.
سيبلغ حجم المستشعر الثاني 1/1.7، وهو أيضًا نفس حجم المستشعر الرئيسي لـ P30 Pro. وكما نري في الصورة أدناه، فإن كلا المستشعران يبدوان أكبر من المستشعر الرئيسي الذي تستخدمه سامسونج مع هاتفي Galaxy S10 و Note10.
وفي الواقع، فإن شركة هواوي قد حرصت في الآونة الأخيرة، أي منذ أوائل عام 2018، على تحسين مستشعرات هواتفها الذكية، ولقد رأينا ذلك مع هاتف P20 Pro مقارنةً بـ Galaxy S9+. وفيما يلي مقارنة بين المستشعرات الرئيسية للهواتف الرائدة لكل من هواوي وسامسونج.
على أي حال، من المتوقع أن تظل الكاميرا المقربة لهاتف Mate 30 Pro بدقة 8 ميجابكسل.
المصدر
هذا الموضوع هاتف هواوي Mate 30 Pro سيتضمن مستشعران كبيران بدقة 40 ميجابكسل في الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر هاتف هواوي Mate 30 Pro سيتضمن مستشعران كبيران بدقة 40 ميجابكسل في الكاميرة الخلفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.