دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف هواوي Mate 30 Pro سيتضمن مستشعران كبيران بدقة 40 ميجابكسل في الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.

لن يكون لدى هاتف Mate 30 Pro مستشعران بدقة 40 ميجابكسل فحسب، بل سيكون المستشعران كبيران الحجم أيضًا. حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميجابكسل مع فلتر RYYB رباعي على غرار هاتف P30 Pro ولكنه سيكون أكبر حجمًا، إذ سيبلغ حجمه 1/1.55. وعلاوةً على ذلك، سيأتي المستشعر الثاني بعدسة واسعة الزاوية، وستبلغ دقته أيضًا 40 ميجابكسل.

سيبلغ حجم المستشعر الثاني 1/1.7، وهو أيضًا نفس حجم المستشعر الرئيسي لـ P30 Pro. وكما نري في الصورة أدناه، فإن كلا المستشعران يبدوان أكبر من المستشعر الرئيسي الذي تستخدمه سامسونج مع هاتفي Galaxy S10 و Note10.

وفي الواقع، فإن شركة هواوي قد حرصت في الآونة الأخيرة، أي منذ أوائل عام 2018، على تحسين مستشعرات هواتفها الذكية، ولقد رأينا ذلك مع هاتف P20 Pro مقارنةً بـ Galaxy S9+. وفيما يلي مقارنة بين المستشعرات الرئيسية للهواتف الرائدة لكل من هواوي وسامسونج.

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على أي حال، من المتوقع أن تظل الكاميرا المقربة لهاتف Mate 30 Pro بدقة 8 ميجابكسل.

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هذا الموضوع هاتف هواوي Mate 30 Pro سيتضمن مستشعران كبيران بدقة 40 ميجابكسل في الكاميرة الخلفية ظهر على التقنية بلا حدود.