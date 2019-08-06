دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Hex Installer الجديد لتخصيص واجهة OneUI على أجهزة سامسونج © Tech World قدمت بواسطة

بعد سنوات من استخدام واجهة التشغيل TouchWiz UI الميؤوس منها صراحة، قامت سامسونج بتحسين تجربة المستخدم بشكل كبير. وذلك عبر تطوير واجهة التشغيل OneUI والخاصة بهواتف وأجهزة سامسونج.

في موضوع بحد ذاته، إذا رغبت يومًا في تغيير شكل هذه الواجهة، فيمكنك القيام بذلك باستخدام السمات الموجودة في متجر جالاكسي.

ومع ذلك، لا يوجد مجال للتخصيص الذاتي، ولكن مع تطبيق Hex Installer الجديد ستتمكّن من ذلك.

حيث يسمح لك هذا التطبيق القوي بتعديل كل جزء من واجهة المستخدم وفقًا لرغباتك، بما في ذلك بعض تطبيقات الجهات الخارجية.

كذلك يجعل تطبيق Hex Installer من السهل تحرير ألوان السمات الخاصة بك لكل من واجهة مستخدم وأي تطبيق يدعمها.

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وهذا يعني أنه يمكنك تغيير السمة على أكثر من 60 تطبيقًا مختلفًا لتناسب جميع الأذواق. والأهم من كل ذلك، أنه ليس هناك حاجة لصلاحيات الروت أو حتى تشغيل أوامر ADB من جهازك الحاسوب.

بدوره، يستفيد التطبيق من موضوع التباين العالي المثبت مسبقًا من سامسونج.

وبمجرد الإعداد يمكنك استخدام Hex Installer بهدف التخصيص، وإليكم على شكل نقاط ما يُمكن تخصيصه وبعض من مزاياه الرئيسية:

تخصيص الألوان والخطوط المستخدمة على الشاشة الرئيسية.

تخصيص الألوان والخطوط المستخدمة على شاشة القفل.

تخصيص الألوان والخطوط المستخدمة على لوحة الإعدادات السريعة.

تخصيص ألوان وخطوط تطبيقات سامسونج.

دعم للعديد من تطبيقات الجهات الخارجية أي ليس لسامسونج.

16 خيار تلوين يُتيح لك تمييز كل شيء بإمكانيات لا حصر له.

المعاينة المباشرة وقبل تطبيق كل شيء وأكثر من ذلك كثير.

أخيرًا وللأسف الشديد، التطبيق ليس مجاني، فهو متاح سعر 1.99$، وليس هذا فحسب، بل يمتلك عناصر شراء داخلية تبدأ من سعر 0.99$ وتنتهي بسعر 12.99$.

تحميل التطبيق من هنا.

التدوينة تطبيق Hex Installer الجديد لتخصيص واجهة OneUI على أجهزة سامسونج ظهرت أولاً على عالم التقنية.