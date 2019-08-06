استهداف مقر أمني تابع لقوات سورية الديمقراطية في مدينة الرقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قوات سورية الديمقراطية

أكدت مصادر سورية أن مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لقوات سورية الديمقراطية (قسد) في مدينة الرقة شمالي البلاد قد دُمر من جراء تفجير وقع داخله ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية في الرقة إن ثلاثة انفجارات هزت المدينة بعد منتصف الليل، وكان أكبرها التفجير الذي وقع داخل مقر الاستخبارات العسكرية غرب مبنى المشفى الوطني وسط المدينة.

وأكدت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن "قتلى وجرحى من عناصر الاستخبارات سقطوا في الانفجار الذي أدى لانهيار قسم كبير من المبنى"، مضيفة أن عددا من سيارات الإسعاف والمركبات التابعة لقسد توجهت إلى المكان وتم فرض طوق أمني في المنطقة.

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ووقع الانفجار الثاني من جراء عبوة ناسفة قرب مبنى المشفى الوطني، فيما وقع الانفجار الثالث في محطة كهرباء في منطقة الدرعية شمال غرب المدينة.

وتشهد مدينة الرقة انفجارات متكررة تستهدف عناصر ومقار قوات سورية الديمقراطية التي تسيطر على المدينة منذ قرابة عامين.