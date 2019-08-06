المعارضة السورية: مقتل 5 اشخاص وإصابة 30 في قصف جوي على ريفي حماة وإدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت المعارضة السورية اليوم الثلاثاء مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين في قصف جوي على مدن وبلدات ريفي حماة وادلب.

وقال قيادي في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية :" قتل خمسة اشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في إلقاء طائرات مروحية تابعة للجيش السوري 11 برميلا متفجرا وثلاثة ألغام بحرية على مدينة مورك بريف حماة الشمالي ".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم :" قصفت طائرات حربية سورية فريق الدفاع المدني الذي توجه لإسعاف المصابين، ما أدى لإصابة بعض المتطوعين بجروح واحتراق سيارتهم ودمار معداتهم ".

من جانبه ، قال الناطق باسم جيش العزة التابع للمعارضة السورية مصطفى معراتي لـ ( د. ب. أ ) :" قصفت طائرات حربية روسية وسورية مدن كفرزيتا واللطامنة وقرى الزكان ولطمين والاربعين والمزارع المحيطة بمدينة مورك بصواريخ شديدة الانفجار وبراميل متفجرة ، وقصفت طائرات حربية مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي ".

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وأكد معراتي :" رد فوج المدفعية في الجبهة الوطنية للتحرير( المعارضة) بقصف القوات الروسية والسورية في معسكر جورين بريف حماة الغربي بصواريخ جراد وتحقيق إصابات مباشرة فيه ".

وكان الجيش السوري أعلن أمس استئناف الحملة العسكرية في ريفي حماة وادلب بعد أربعة أيام من التوصل إلى هدنة مع فصائل المعارضة السورية المسلحة .