تعهدت شركة جوجل بتضمين المواد المعاد تدويرها في جميع منتجات (Made By Google) بحلول 2022، من هواتف وحواسيب ومكبرات صوت والملحقات مثل أغلفة الهاتف ومنصات الشحن.
وتأتي الخطوة في أعقاب مبادرة أبل الصديقة للبيئة لاستخدام المواد المعاد تدويرها في منتجاتها، حيث ذهبت الشركة إلى حد بعيد عبر صنع روبوت داخلي يقوم بتفكيك الأجهزة القديمة إلى أجزاء.
وقالت جوجل أيضاً إنها تتعهد بجعل جميع شحناتها من الأجهزة خالية من انبعاثات الكربون بحلول 2020، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة في قسم الأجهزة.
ولدى جوجل حالياً برنامج شراكة لإعادة التدوير يوفر عنوان شحن لكي ترسل إليه أجهزة الشركة التي لم تعد بحاجة إليها، لكن البرنامج يقتصر حالياً على الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تصنع أجهزتها من مواد معاد تدويرها بحلول 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.