جوجل تصنع أجهزتها من مواد معاد تدويرها بحلول 2022

تعهدت شركة جوجل بتضمين المواد المعاد تدويرها في جميع منتجات (Made By Google) بحلول 2022، من هواتف وحواسيب ومكبرات صوت والملحقات مثل أغلفة الهاتف ومنصات الشحن.

وتأتي الخطوة في أعقاب مبادرة أبل الصديقة للبيئة لاستخدام المواد المعاد تدويرها في منتجاتها، حيث ذهبت الشركة إلى حد بعيد عبر صنع روبوت داخلي يقوم بتفكيك الأجهزة القديمة إلى أجزاء.

وقالت جوجل أيضاً إنها تتعهد بجعل جميع شحناتها من الأجهزة خالية من انبعاثات الكربون بحلول 2020، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة في قسم الأجهزة.

ولدى جوجل حالياً برنامج شراكة لإعادة التدوير يوفر عنوان شحن لكي ترسل إليه أجهزة الشركة التي لم تعد بحاجة إليها، لكن البرنامج يقتصر حالياً على الولايات المتحدة.