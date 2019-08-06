العراق ينفي علاقته بناقلة احتجزتها إيران

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة النفط قولها، إنها لا علاقة لها بناقلة النفط التي احتجزتها إيران في الخليج لتهريبها الوقود.
وقالت الوزارة في بيان «الوزارة لا تقوم بتصدير زيت الغاز الى الأسواق العالمية، وإنما يقتصر التصدير على النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة وفق السياقات والآليات». وأضاف البيان أن السلطات العراقية المختصة تعمل على جمع المعلومات عن السفينة المحتجزة.
وقال مسؤولا موانئ عراقيان إن المعلومات الأولية التي تم الحصول عليها تشير إلى أن «السفينة الصغيرة» المحتجزة تملكها شركة شحن خاصة يملكها تاجر عراقي.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن إيران قالت إن ناقلة النفط التي احتجزها «الحرس الثوري» الإيراني في الخليج لتهريبها الوقود عراقية.(رويترز)
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