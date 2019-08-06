شاهد.. سرقة سيارة تركها صاحبها بوضع التشغيل في لمح البصر

صحيفة الخليج الالكترونية

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، لحظة سرقة سيارة تركها صاحبها في وضع التشغيل، وذكر مغردون أنها حدثت قبل أسبوع في محافظة جدة.

ويظهر في مقطع الفيديو السارق وهو يترجل من سيارة بيضاء اللون من نوع “هيونداي”، وفي سرعة فائقة فتح باب السيارة، وركبها وهرب بها من الموقع، مستغلاً ترك صاحبها لها في وضع التشغيل.