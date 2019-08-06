سحب المركبات غير المصرح لها بدخول #مكة و #المشاعر_المقدسة

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صحيفة الخليج الالكترونية
بدأ الأمن العام في تطبيق منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ أمس الاثنين .
وكان الأمن قد بث رسائل نصية: “منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ابتداءً من 5 ذي الحجة”.
وأوضح الأمن العام أنه سيتم سحب المركبات غير المصرح لها الموجودة داخل المشاعر المقدسة تمهيدًا لجعل المشاعر خالية من أي عائق قد يتسبب في مضايقة الحجاج.
ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة “منى- مزدلفة- عرفات”، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط.
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