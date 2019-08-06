الجوازات: هذا الإجراء المتبع حال تجديد جواز السفر خارج #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمقيم أو العامل الخروج والعودة بجواز السفر الجديد أو القديم طالما يوجد به صلاحية، مع مراجعة إدارة الجوازات لتحديث البيانات بعد الدخول للبلاد.

جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر” على مواطنة وجهت سؤالا قالت فيه: “خادمتي سافرت خروج وعودة وجددت جوازها في بلدها وجوازها القديم مازال فيه صلاحية أكثر من سنة كيف تقدر ترجع السعوديه؟”.

وردت الجوازات بقولها: “تتم العودة بالجواز القديم والجديد، ومراجعة إدارة الجوازات بعد الدخول لإجراء تحديث بيانات”.