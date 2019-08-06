أعلنت شركة سوني أن خدمة البث أمازون "Prime Video" لن تتوفر لموديلاتها القديمة من أجهزة التلفزيون وأجهزة تشغيل البلوراي وأجهزة الاستقبال مستقبلاً. وأوضحت الشركة اليابانية أن التطبيق الخاص بخدمة البث سيتوفر على الأجهزة حتى 26 سبتمبر (أيلول) المقبل فقط، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسري على الأجهزة، التي تم إنتاجها في الفترة من 2010 إلى 2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمازون Prime Video لن تتوفر لأجهزة سوني القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.