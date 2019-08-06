خلل فني بطائرة أردنية قبيل إقلاعها من مطار الملكة علياء الدولي إلى تركيا .. وذعر يصيب المسافرين

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة وقع خلل فني بطائرة قبيل إقلاعها من مطار الملكة علياء كانت في طريقها لتركيا، حسبما أبلغ مسافرون رؤيا اليوم الإثنين. وكانت الطائرة متوجهة من مطار الملكة علياء إلى إحدى المطارات في تركيا، وهي تابعة لإحدى شركات الطيران المحلية تتحفظ رؤيا على نشر اسمها لغايات تحقيقية. وأفاد مسافرون لرؤيا أنه ولحظة إقلاع الطائرة، حدث بها خلل فني، أجبر طاقمها على وقف إقلاعها وحينما قرروا العودة للمطار، تعطلت الطائرة واصطدمت بالأرض ما أحدث حالة من الإرباك والذعر لدى المسافرين.

وأجبر المسافرون كابتن الطائرة على الخروج منها حفاظًا على سلامتهم فيما رفض الركاب العودة لنفس الطائرة بعد حدوث الخلل الفني بها.

ولاحقًا،أقرت الشركة الناقلة لرحلة جوية كانت في طريقها لتركيا من مطار الملكة علياء الدولي، بالخلل الفني الذي أصابها في الجو وأجبر طاقمها على العودة لمدرج المطار. وقال نائب مدير الشركة الأردنية للطيران، بسام محسن، في تصريح صحفي لرؤيا إن "الخلل أصاب جهازاً يعتبر متطلباً للطيران فوق الأجواء الأوروبية، وتقرر بناء على ذلك إعادة الطائرة إلى عمان. وأوضح أن "العمل جارٍ على إصلاح الجهاز، وإعادة الركاب على نفس الطائرة إلى وجهتهم خلال الساعات القليلة المقبلة". وأكد نائب مدير الشركة الأردنية للطيران، بسام محسن، أنّ الجهاز لا يؤثر على سلامة الطيران وعمليتي الإقلاع والهبوط". وأشار إلى أنه تم التعامل مع الركاب، وفق الأنظمة المعمولة بها من توفير الخدمات ووجبات الطعام اللازمة".