شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الحرارة فى معظم الأنحاء وسحب ممطرة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب وتوقعات بهطول أمطار رعدية فى بعض المناطق.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون حاراً مع بعض السحب أحياناً، وحسناً خلال الليل، الرياح: غربية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة، وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70% والصغرى 10%، أعلى مد عند الساعة 9:12 صباحاً و 9:23 مساء، أدنى جزر عند الساعة 3:28 مساء والساعة 3:49 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:06 صباحاً والغروب عند الساعة 6:21 مساء.

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق (جازان, عسير , الباحة ) ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يمتد تأثيرها إلى وادى الدواسر ومنطقة نجران كذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-42كم/ساعة، وارتفاع الموج ، من متر إلى مترين، وحالة البحر ، متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا خاصة غربا مثيرة للغبار وبعض الأتربة أحيانا.

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحيانا ويكون الخليج العربى خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:31 والثانى عند الساعة 09:05 والجزر الأول عند الساعة 10:42 والثانى عند الساعة 23:12 .