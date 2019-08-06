دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع مقطع فيديو لنموذج هاتف Galaxy Note10 Plus في تجربة حية ظهر على التقنية بلا حدود.

نشر اليوم على شبكة الإنترنت مقطع فيديو لنموذج هاتف Galaxy Note10 Plus في تجربة حية مع أحد المستخدمين في الصين.

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قبل إنطلاق مؤتمر سامسونج للإعلان عن سلسلة هواتف Note 10 في 7 من أغسطس، رصد هاتف Galaxy Note10 Plus في تجربة حية مع أحد المستخدمين في الصين.

ويظهر الهاتف في مقطع الفيديو بتصميم ثقب الشاشة الذي يتوسط الشاشة، مع إطارات مميزة بتصميم نحيف جداً، حيث لا تظهر الشاشة بتصميم منحني، إلا أن التوقعات تشير إلى الحافظة الخاصة بالهاتف تحجب إنحناء الشاشة، أيضاً يأتي نموذج الهاتف بواجهة OneUI.

ولقد أشارت التسريبات حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy Note10 Plus يأتي بأكبر أبعاد للشاشة بالنسبة لإطار الهاتف، كما يأتي الإطار العلوي للشاشة بسماكة 2مم، بينما تصل سماكة الإطار السفلي للشاشة إلى 3.7مم، وتأتي الإطارات الجانبية بسماكة 1.5مم، أيضاً يصل قطر الفتحة الكاميرة في الشاشة إلى 4مم.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy Note10 Plus بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.8 إنش، كما يتميز الهاتف بجودة عرض QHD بلس، كما يأتي أحد نماذج الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855 بينما تأتي نماذج أخرى برقاقة سامسونج Exynos 9820، كما يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت مع سعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة UFS 3.0.

وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Galaxy Note10 Plus مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات متغيرة F/1.5-2.4، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.1 مع عدسات telephoto، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات F/2.2، مع مستشعر ToF.

هاتف Galaxy Note10 Plus يضم بطارية بقدرة 4300 mAh كما يدعم شاحن بقدرة 45W بتقنية الشحن السريع، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق في 7 من أغسطس، كما يبدأ الشحن في 23 من أغسطس.

المصدر

هذا الموضوع مقطع فيديو لنموذج هاتف Galaxy Note10 Plus في تجربة حية ظهر على التقنية بلا حدود.