دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تعلن عن أحدث هواتفها المتوسطة X2 للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة LG اليوم عن أحدث إصدارات الشركة من الهواتف المتوسطة X2 للعام 2019 و الذي ينطلق في أسواق أخرى بعنوان K30 للعام 2019، ويأتي بمستوى تسعير يصل إلى 160 دولار تقريباً.

أطلقت شركة LG هاتف X2 للعام 2019 اليوم في كوريا الجنوبية، حيث يعد أحدث إصدار من فئة الهواتف المتوسطة، ويتميز بشاشة مميزة بإطار علوي مع جودة عرض HD بلس، كما يضم معالج رباعي الأنوية، ويأتي بكاميرة واحدة في الجهة الخلفية.

ويضم هاتف X2 للعام 2019 رقاقة معالج Snapdragon 425 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويأتي بفتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD.

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كما تتميز الكاميرة الخلفية في الهاتف بمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 5 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3000 mAh، تدعم الشحن عبر منفذ microUSB، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، ويدعم الإتصال بتقنية NFC، والبلوتوث 5 وWi-Fi 802.11.

هاتف X2 للعام 2019 ينطلق بعنوان أخر في السوق الأوروربي وسوق أمريكا الشمالية، حيث يعرف في هذه الأسواق بهاتف K30 للعام 2019، على أن يتوفر في سوق ألمانيا، إيطاليا، وأيضاً بولندا، كما يأتي الهاتف باللون الأسود مع سعر 160 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع LG تعلن عن أحدث هواتفها المتوسطة X2 للعام 2019 ظهر على التقنية بلا حدود.