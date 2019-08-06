هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد خطط HMD للإعلان قريباً عن هاتفي Nokia 6.2 وNokia 7.2 ظهر على التقنية بلا حدود.
أعتمد كلاً من هاتفي Nokia 6.2 وNokia 7.2 مؤخراً في إندونسيا إستعداداً للإعلان عن الهاتفين، حيث تشير التوقعات إلى خطط HMD لعقد مؤتمر قريباً لإطلاق الهاتفين.
أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط HMD لإطلاق هاتفي Nokia 6.2 وNokia 7.2 في مؤتمر يعقد في شهر أغسطس، واليوم أعتمد الهاتفين بالفعل في إندونسيا.
ويأتي أحد الإصدارين في التسريبات التي نشرت من إندونسيا برقم TA-1192، لكن لا يمكن التأكيد على عنوان هذا الإصدار بين Nokia 6.2 أو Nokia 7.2، إلا أن التوقعات تؤكد على أن HMD ستطلق كلا الإصدارين معاً إلى الأسواق.
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هذا الموضوع تسريبات جديدة تؤكد خطط HMD للإعلان قريباً عن هاتفي Nokia 6.2 وNokia 7.2 ظهر على التقنية بلا حدود.
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