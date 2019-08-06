شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب الأمم المتحدة برفع السرية عن نتائج تحقيقات فساد وكالاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الأريانى، أن وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة والمعلومات التى جمعتها وكالة "اسوشيتد برس" من مقابلات مع عمال إغاثة عن أداء وكالات الأمم المتحدة وكشفت حجم الاختراق الحوثى لها والفساد السياسى والمالى والمحسوبية وسوء الإدارة لجهود الإغاثة فى اليمن، فضيحة تمس بسمعة ورصيد هذه المنظمة.

وأوضح الاريانى - فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن ‏المعلومات التى تضمنها التحقيق عن حجم الفساد والمحسوبية والاحتيال ومخالفات التوظيف وإيداع ملايين الدولارات من المساعدات لحسابات موظفين، والعقود المشبوهة، واختفاء أطنان من المواد الغذائية والأدوية والوقود وتسليمها للحوثيين، والسماح للقيادات الحوثية بالسفر فى سيارة أممية، أمر خطير.

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وأشار الأريانى إلى أن ‏التقرير الصحفى يكشف عن مصير المليارات من الدولارات المخصصة لبرامج الإغاثة الإنسانية فى اليمن منذ العام 2015، ويؤكد ما تحدثنا عنه مرارا من اختراق ‎الميليشيا الحوثية المدعومة من ‎إيران لوكالات الأمم المتحدة العاملة فى مناطق سيطرة الميليشيا وخضوعها للضغوط والابتزاز.

‏وطالب الاريانى برفع السرية عن هذه التحقيقات ومراجعة أداء الأمم المتحدة ووكالاتها فى اليمن خلال السنوات الماضية وإعلان النتائج بشفافية للشعب اليمني، والكشف عن مصير مئات ملايين الدولارات من الإمدادات الغذائية والأدوية والمساعدات التى سرقتها الميليشيا الحوثية من أفواه الجوعى والنازحين.