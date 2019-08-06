"الغروب الدامي".. سماء القاهرة تتلون بالأحمر في ظاهرة غريبة

تحول لون السماء إلى الأحمر مع غروب شمس الاثنين في القاهرة، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للظاهرة متسائلين عن السبب.
والتقط كثير من المستخدمين صورا للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، في ظل تساؤلات عن سبب هذا الأمر، بعد أن أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، قوله إن الظاهرة طبيعية.
وأوضح أن تغير لون السماء إلى اللون القريب من الأحمر "ناتج عن انعكاس آشعة الشمس على الأتربة والرمال الموجودة في الهواء، وليس أكثر من ذلك".
وذكر أنه في بعض الأحيان يصبح لون السماء أكثر احمرارا.
وبحسب خبراء فلك، يطلق على هذه الظاهرة اسم "الشفق المسائي"، حيث يبدو فيها لون السماء أكثر احمرارا وقت الشروق أو الغروب، نتيحة تشتت الضوء.
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