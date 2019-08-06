هواوي تكشف عن نظام Hongmeng OS بديل أندرويد 9 أغسطس الجاري

يزعم تقرير جديد صادر عن صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن Hongmeng OS نظام التشغيل البديل من هواوى والذى يهدف لاستبدال نظام أندرويد، سيتم الكشف عنه خلال مؤتمر الشركة للمطورين، الذى ينطلق هذا الأسبوع يوم الجمعة 9 أغسطس فى دونجقوان بالصين.

وفقًا لرويترز، قال مسئولون تنفيذيون من شركة هواوى إن النظام مصمم بشكل أساسى للأجهزة المتصلة بالانترنت، ويقال أيضًا أن نظام Hongmeng OS مبنى على نواة صغيرة بحيث يمكنه "استيعاب الذكاء الاصطناعى بشكل أفضل ويمكن تشغيله على منصات متعددة".

ويزعم تقرير الصحيفة الصينية أيضًا أن هناك هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام التشغيل Hongmeng OS يجرى تطويره بالفعل، مع تحديد تاريخ الإصدار للربع الرابع.