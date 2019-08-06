صحيفة الخليج الإلكترونية

قابلتها، سامرتها، نادمتها، راقبتها، تابعتها، وانا اردد الله ما اروعك.

تاملتها، أيقنت انها تجمع الجمال، والحسن والابهار، ناظرتها فلم تستطع عياني التمتع بذلك الجمال، خوفاً من أن يقرأ احد مافي عيوني من اللوعه واللهفه والشوق لرؤيتها.

راقبتها، فكان مبسمها عذب، وشفاهها ورد، وخدودها تقول كامل الزين عندي، نظرت يمينا ويسارا مشيت قليلا انا في حلم ام حقيقه، فقدرأيتها وجالستتها.

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نظراتي تخفي الشوق، ونظراتها تتوارى من الخجل، صوتها انشوده لحنتها قطرات المطر، اطربت مسامعي، وعانقت قلبي، وهزت كياني، وقوامها حكاية اخرىىلل تستطيع كلماتي وصفه.

ودعتها وقلبي ينزف حزنا على فراقها وفرحا بلقائها ، ودعتها ولساني يرددالله ما اروعك .

بقلم / حسن الشهري