شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تنفى تغيير سياستها حيال الوجود الإيرانى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تكون الولايات المتحدة قد غيرت سياستها بشأن الوجود الإيرانى فى سوريا. وقال المبعوث الأممى الخاص للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش السفير جيمس، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء الإثنين، :"إن تحقيق انسحاب كامل لتلك القوات يبقى هدفا ثابتا للإدارة". Advertisements وأضاف فى تغريدة نشرها فريق التواصل فى الوزارة قوله: "وسنستمر بالضغط الدبلوماسى على نظام الأسد والنظام الإيرانى وحلفائهما لتحقيق هذا الهدف".

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