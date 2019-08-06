تكهنات سامسونج.. نسختين "Note 10" بمواصفات فائقة ووداعا لمخرج السماعات

تعقد شركة سامسونج العالمية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 أغسطس، مؤتمرا ضخما بولاية نيويورك الأمريكية للكشف عن مجموعة من المنتجات الذكية الجديدة الخاصة بالهواتف.

ووفقا للتكهنات التي تسبق مؤتمرات سامسونج، فإنه من المتوقع أن تقوم الشركة بإطلاق المنتجات التالية:

هاتف Galaxy Note 10 الجديد

تشير التكهنات لقيام شركة سامسونج خلال المؤتمر بالكشف عن نسختين من هاتف Galaxy Note 10، حيث ستأتي النسخة الأولى بشاشة قياسها 6.4 بوصة من نوع Infinity - 0، مما يعني أنها ستكون بدون حواف، وستأتي الكاميرا الأمامية بشكل hole-punch في منتصف الشاشة من أعلى، كما سيتم زرع مكان بصمة الإصبع داخل الشاشة، وسيعتمد الجهاز على معالج كوالكوم سنابدراجون 955 الأقوى في العالم، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا "رام" وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت، مع بطارية بقوة 3500 مللي أمبير وشاحن لا سلكي سريع 12 W .

أمام هاتف Galaxy Note 10 plus فسيأتي بشاشة أكبر قياسها 6.8 بوصة من نوع Infinity – 0 بدون حواف، وأيضا نفس مكان الكاميرا والبصمة ونفس نوع المعالج، ولكنه سيضم ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا "رام" وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت مع إمكانية تركيب كارت ذاكرة خارجي، وقوة البطارية ستصل إلى 4300 مللي أمبير وشاحن لاسلكي فائق السرعة 45 W من نوع Type C.

قلم S Pen بهاتف Note 10

حتى الآن لم تظهر تسريبات واضحة بشأن مواصفات قلم S Pen الذي يميز سلسلة النوت من سامسونج، ولكن التكهنات تشير لوجود مميزات جديدة متعلقة بحركات القلم.

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لأول مرة.. وداعا لمخرج السماعات

"لأول مرة ستطرح سامسونج هاتفا لها بدون مخرج للمساعات 3.5 مللي"، هذا ما تشير له التكهنات، ولكن سامسونج ستضع وصلة السماعات 3.5 مللي داخل علبة الهاتف ليتم توصيلها بشكل يدوي داخل مكان مخرج الشحن.

هل تكشف سامسونج عن سعر سماعة Galaxy Home بعد تأخير 12 شهرا؟

في أغسطس الماضي كشفت سامسونج النقاب عن سماعة Galaxy Home ولكن حتى الآن وبعد مرور 12 شهرا لم يتم طرحها بالأسواق ولم يتم الكشف عن سعرها أيضا، وتشير التكهنات لحدوث ذلك خلال مؤتمر الأربعاء.

جلاكسي فولد.. هل حان وقت البدء؟

هاتف Galaxy Fold الذي يعد أول هاتف قابل للانحناء تنتجه سامسونج، تم الكشف عنه في فبراير الماضي، وكان محددا إطلاقه بالأسواق منتصف العام الجاري، ولكن تم تأجيل طرح الهاتف بالأسواق بعد اكتشاف مشاكل تقنية في الشاشة خلال فترة التجارب النهائية، ولكن سامسونج وعدت مستخدميها أن يتم طرح الهاتف بالأسواق في سبتمبر القادم بعد أن تم تحديثه وتطويره، لذلك فنحن ننتظر مؤتمر الأربعاء المقبل من أجل التعرف على اليوم الرسمي لطرح الهاتف وكذلك سعره الرسمي.