انكماش أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

واصل مستوى «التضخم» في الدولة انكماشه للشهر السادس على التوالي منذ مطلع العام الجاري 2019 ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يونيو/حزيران الماضي نطاقا سالبا على أساس سنوي عند 1.49% كما انخفض على أساس شهري عند 0.03%.

وبحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»، انحسر تأثير ضريبة القيمة المضافة مع مطلع العام الجاري 2019 ليسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك تراجعا في معدلات انكماشه منذ يناير الفائت عند 2.39% و في شهر فبراير الماضي عند 2.53% وفي مارس 2.48%، و2.09% في إبريل، و 1.09 خلال شهر مايو الماضي. ووفقاً للبيانات الصادرة؛ تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس شهري لتراجع أسعار التبغ 0.28% و أسعار وخدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.72% وأسعار وخدمات الاتصالات 0.04%.

بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.61%، والملابس والأحذية 0.32% وخدمات التجهيزات والمعدات المنزلية 0.06% وأسعار وخدمات الصحة 0.01% وأسعار وخدمات النقل 0.38%، وأسعار وخدمات الترويح والثقافة 0.68%، وأسعار المطاعم والفنادق 0.01% وأسعار السلع والخدمات المتنوعة 0.40%، فيما حافظت خدمات التعليم على مستوياتها.

وعلى مستوى إمارات الدولة، انخفض مستوى التضخم الشهري في أبوظبي 0.22% فيما ارتفع في دبي 0.10% والشارقة 0.01% وعجمان 0.12% وأم القيوين 0.53% ورأس الخيمة 0.39% والفجيرة 0.45%.