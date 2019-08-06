شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بالاتفاق على الإعلان الدستوري في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان، والتوقيع عليها بالأحرف الأولى.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن التوقيع الذي جرى يوم أمس الأول الأحد، على الإعلان الدستوري بين ممثلي المجلس العسكري وائتلاف المعارضة الرئيسي، هو حجر الزاوية لتحقيق الشعب السوداني للتقدم والازدهار. وأضاف البيان أن الإمارات تجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية في السودان الشقيق، وتحضّ جميع الأطراف السياسية والشعبية على التوحد وتغليب المصلحة الوطنية كي يمضي السودان نحو الاستقرار.

وتوالى الترحيب بالاتفاق السوداني على وثيقة الإعلان الدستوري، حيث رحب الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين، بالاتفاق، باعتباره «نقلة نوعية».

وقال بيان صادر عن رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي، إنه يرحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى، بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.

وأضاف أن «تلك الخطوة نقلة نوعية من شأنها أن تضع الأسس لعملية انتقال ديمقراطي مع حكومة بقيادة مدنية، وهو إنجاز مهم لإفريقيا في رغبتها في حل مشاكلها».

وهنأ فكي الفاعلين السياسيين والمدنيين والعسكريين الذين تغلبوا على خلافاتهم بوضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأخرى.

وحث جميع الشركاء والأطراف على مضاعفة جهودهم لتزويد السودان وسلطاته الانتقالية بالدعم اللازم، خلال هذه المرحلة الرئيسية من تاريخ البلاد. وأكد فكي التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم الشعب السوداني والأطراف المختلفة، في سعيها لتحقيق السلام والمصالحة والازدهار.

كما رحبت فرنسا أمس، بالاتفاق.

وأشادت وزارة الخارجیة الفرنسیة في بیان، ب «روح التوافق بین الطرفین والوساطة التي قام بها الاتحاد الإفریقي خلال الأزمة»، متوقعة أن يقوم السودان خلال الأسابیع المقبلة بتشكیل حكومة مدنیة ومجلس سیادي وبرلمان.

ودعت فرنسا في هذا المجال، الأطراف كافة إلى تطبیق الاتفاقیة الجدیدة «بحسن نیة»، وبموجب الجدول الزمني المتفق عليه، عارضة مساعدتها في هذه العملیة في حال لزم الأمر.

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وثمّن الاتحاد الأوروبي، الاتفاق، وذكر بيان صادر عنه أن «وثيقة الإعلان الدستوري تشكل فرصة فريدة لتحقيق رغبة شعب السودان في السلام والازدهار».

وأكد أن التوصل إلى اتفاق في السودان يعد لحظة تاريخية، معرباً عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا.

في أثناء ذلك، بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع السفير السوداني لدى موسكو نادر بابكر، آخر التطورات على الساحة السودانية.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: «تم التركيز خلال المباحثات على آخر التطورات في السودان، في ضوء التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تنص على تشكيل مؤسسات السلطة والدولة للفترة الانتقالية».

وأضافت: «أعرب الجانب الروسي عن دعمه المبدئي للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والهادفة إلى ضمان التطبيع الاجتماعي والسياسي في السودان الصديق، في أسرع وقت ممكن».

ورحبت الأردن أمس، بالاتفاق. واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن هذا الاتفاق «ركيزة مهمة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان واستقراره، وتلبية طموحات شعبه».

وأكد عبر حسابه على موقع «تويتر»، دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني بكامل أطيافه، من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.

وأعرب الناطق عن «وقوف المملكة إلى جانب السودان، وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة، لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني».

وكانت السعودية ومصر والبحرين والكويت والجزائر، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، رحبت، الأحد، بالاتفاق على وثيقة الإعلان الدستوري وتوقيعه.

(وكالات)