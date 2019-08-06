سوق الشارقة القديم.. عطور ودخون بعبق الماضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: فدوى إبراهيم

افتتح معهد الشارقة للتراث بازار «سوق الشارقة القديم» في قاعة راشد الشوق بمقر المعهد صباح أمس، ويستمر حتى يوم غد.

يتضمن البازار مجموعة من المشاريع المتخصصة بالمنتجات العطرية والأزياء التراثية والحلويات والهدايا، ليخدم بذلك فئة صاحبات المشاريع الناشئة الصغيرة، والتي تشكل لها مثل هذه المشاركات منفذاً سوقياً جديداً.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: يحرص سوق الشارقة القديم، على دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية التراثية، ويرسخ مكانة الشارقة، وسمعتها كواحدة من أهم وأبرز وجهات التسوق والسياحة والتراث الرائدة على مستوى المنطقة، وأضاف: جاءت الفعالية لمداعبة الذكريات من خلال عبق رائحة القهوة الإماراتية، وملمس الأقمشة المنسوجة بأنامل سيدات إماراتيات، معطرة بعطور محلية عربية، ويعرض السوق بضائع متنوعة ومختلفة، تعكس جمال وتاريخ الصناعات التقليدية التراثية المميزة للإمارة وللسكان المنتمين إليه.

ومن بين المشاريع المشاركة مشروع «مس لافندر» لصاحبته مها محمد، وهو متخصص في صناعة الحلويات المنزلية الصحية، وتحدثنا عنه محمد قائلة: أحرص على تقديم الكيك والبسكويت بمكونات قليلة الدسم، بحيث استبدل السكر الأبيض بالأسمر ودبس التمر وأدخل مكونات صحية كالزنجبيل للوصفات، وتشير إلى أن مشاركتها في البازار فرصة جديدة للتعريف بمنتجاتها بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي. وتشارك أم سالم في مشروع «بنت البدر» بالقهوة والدخون والعطور المعدة منزلياً بطريقة أصيلة.