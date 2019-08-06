الإمارات تغيث 4720 يمنياً في شبوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغاثت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» المتضررين من السيول الجارفة بمنطقة خورة في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة اليمنية. وقدمت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي مساعدات تحتوي على مكونات الغذاء الرئيسية، وجهزت عدة مخيمات إيوائية للمتضررين من السيول في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية، التي تبذلها على مختلف الصعد؛ لمساعدة الأشقاء في اليمن، والتخفيف من معاناتهم، وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق التوزيع التابع ل«هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي بتوزيع (800) سلة غذائية، بمعدل (64 طناً)، مستهدفة (4720) شخصاً من سكان منطقة خورة، كما تم تجهيز مخيمات إيوائية لعدد من المواطنين اليمنيين، الذين تضررت منازلهم؛ جرّاء تدفق السيول الجارفة. تأتي هذه المساعدات في إطار النهج الإنساني وجهود الإمارات المتواصلة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة شبوة.

وعبّر المستفيدون من مساعدات «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير، واللفتة الإنسانية، التي ستساهم في التخفيف من معاناتهم، وسط الظروف المعيشية الصعبة، وتردي الأوضاع الاقتصادية. يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي وزعتها «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي منذ بداية العام بلغت 29468 سلة غذائية؛ حيث استهدفت 135319 شخصاً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

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في الأثناء، وصلت، أمس الأول، إلى مطار عدن الدولي طائرة شحن إماراتية تحمل «14» طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية ستوزع على مستشفيات محافظة الضالع.

وأوضح علي الكعبي ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، الذي كان في استقبال الطائرة بمطار عدن، أن شحنة الأدوية هذه سيتم إرسالها؛ لدعم مستشفيات محافظة الضالع، منوهاً إلى أن هذا الدعم يأتي بعد أيام من افتتاح مستشفى ميداني بمحافظة الضالع، تم تجهيزه بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف. وأولت دولة الإمارات وعبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي محافظة الضالع أهمية خاصة، وقدمت لها مختلف أشكال الدعم الطبية والصحية والإغاثية، وسبق أن زودت مستشفى النصر العام ب655 أسطوانة أكسجين، كما قامت بتقديم مواد ومعدات طبية على أربع مراحل، وأرسلت دولة الإمارات أدوية ومستلزمات طبية؛ عبر المركز الوطني للإمداد الدوائي، التابع لوزارة الصحة اليمنية، وكذا قدمت دعماً؛ عبر منظمة الصحة العالمية، وقامت بإرسال ما يزيد على 60 جريحاً؛ لتلقي العلاج في الخارج.

وتحرص دولة الإمارات على دعم القطاع الصحي في المدن اليمنية المحررة، ولا يقتصر دعم دولة الإمارات على تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية؛ بل إن مساعداتها تشمل أيضاً إنشاء وصيانة المراكز الصحية والمستشفيات.

(وام)