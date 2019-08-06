شكرا لقرائتكم خبر عن ليكو: لست قلقاً من عدم التسجيل وسعيد بأداء اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر العين أمام فريق نادي الاتفاق السعودي بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب غرنيا رادغنا بسلوفينيا، ضمن برنامج معسكر الإعداد الخارجي في مرحلته الثانية، وكان شوط اللعب الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن الاتفاق من تسجيل هدف السبق عن طريق البرازيلي روجيريو كوتينو «65»، قبل أن يعزز السلوفاكي فيليب كيس، فوز فريقه بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وتابع المباراة من على مدرج ملعب غرنيا رادغنا، عضوا مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، سالم محمد الجنيبي ومطر غمران الظاهري.

وكعادته منح الكرواتي، إيفان ليكو فرصة المشاركة في المباراة الودية ل 22 لاعباً، حيث دفع في الشوط الأول بتشكيلة مؤلفة من: خالد عيسى، محمد فايز، تسوكاسا شيوتاني، محمد علي شاكر، سعيد جمعة، فلاح وليد، أحمد برمان، محسن عبدالله، عبدالرحمن مزيان، كايو كانيدوولابا كودجو»، واستبدل مدرب فريق العين كافة اللاعبين الذين دفع بهم في الشوط الأول بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة ليحل بدلاً عنهم كل من: «حمد المنصوري، علي الحيظاني، إسماعيل أحمد، مهند سالم العنزي، خوي، يحيى نادر، محمد هلال، محمد خلفان، ناني، خالد البلوشي وجمال معروف».

أدار المباراة طاقم تحكيم سلوفيني مؤلف من، سينون جريليك، «حكم الساحة»، عاونه على الخطوط ستاسا سبفار، «الحكمة المساعدة الأولى» وكاجا كاسار، «الحكمة المساعدة الثانية».

وعقب المباراة قال الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني للعين إن مواجهة فريقه الودية أمام الاتفاق كانت جيدة وقوية واتسمت بالقوة والتحدي والندية، خصوصاً خلال الستين دقيقة الأولى من عمر المواجهة والتي قدم فيها الفريق مردوداً رائعاً، ونفذ لاعبو العين، الخطط الفنية التي خضعوا لها في الحصص التدريبية بالصورة المطلوبة.

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وقال: استقبل الفريق هدفين في الثلث الأخير من زمن المباراة، بعد أن أجرينا تبديلاً كاملاً للقائمة التي بدأت المواجهة وشخصياً لا أعتبر الخسارة في المباريات الودية أمراً سيئاً، خصوصاً وأن التشكيلة التي دفعنا بها في آخر نصف ساعة من المباراة دخلت أجواء اللقاء وسط ارتفاع واضح في إيقاع اللعب واستقبلت هدفاً سريعاً بعد بضع دقائق من المشاركة في المواجهة ومع نهاية المباراة استقبل الفريق الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وحول حالة القلق من عدم مقدرة الفريق على التسجيل خلال المواجهات الودية الثلاث التي خاضها بالمعسكر أخيراً، قال: المواجهات الودية جزءٌ لا يتجزأ من الحصص التدريبية، لذلك النتيجة ليست هدفاً أساسياً من تنظيمها، على عكس المباريات الرسمية والتي ينبغي أن يحرز خلالها الفريق الأهداف حتى يحصد النتائج والنقاط، بينما الهدف الرئيسي من اللقاءات الودية هو منح الفرصة لجميع اللاعبين للوقوف على إمكانات عدد من العناصر، فهناك لاعبون شباب وآخرون تحت التجربة، وشخصياً سعيد جداً بأداء جميع لاعبي العين والمؤكد أن العمل خلال التدريبات سيقود الفريق إلى تحقيق الأهداف المرجوة».

وأكمل: «نعمل خلال مرحلة الإعداد الخارجي بجدية ورغبة كبيرة سعياً للوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة والخروج بالمكاسب المرجوة من هذه الفترة المهمة في التحضير للموسم الرياضي الجديد ونتطلع إلى إسعاد الجماهير بكل تأكيد، من خلال تحقيق أقوى النتائج وتقديم الأداء الذي يتسق مع طموحات الجميع».

واعتمد الكرواتي إيفان ليكو في مرحلة الإعداد الخارجي والمقررة خلال الفترة من 18 يوليو الماضي وحتى 13 أغسطس الجاري في النمسا وسلوفينيا، جرعات تدريبية مكثفة صباحية ومسائية، بالإضافة إلى المباريات الودية والتي يعتبرها جزءًا من برنامجه التدريبي، حيث يخضع جميع اللاعبين إلى تدريبات الصباح بصورة اعتيادية قبل ساعات قليلة من مباريات الفريق الودية والتي يخوضها الفريق في مساء نفس اليوم، الأمر الذي يؤكد حرصه على غرس مفهوم أن المباراة الودية جزء من برنامج الفريق التدريبي.

يذكر أن العين خاض في المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي بالنمسا مباراتين، الأولى كانت أمام فريق سيلجي السلوفيني وانتهت بفوز «الزعيم» 3-0، أما الثانية والتي واجه فيها فريق نادي فاردار المقدوني فلم تكتمل بسبب الأمطار وانتهت مع نهاية شوط اللعب الأول والذي كانت نتيجته «0-0»، وفي المرحلة الثانية خاض الفريق مباراتين أمام الفتح والاتفاق السعوديين، تعادل في الأولى 0-0 وخسر الثانية بنتيجة 0-2، وتبقت له مواجهتين قبل العودة للدولة في الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي.

هذا وحرص الكرواتي، زوران ماميتش، مدرب فريق نادي العين «سابقاً»، على زيارة معسكر العين، والتقى جميع أعضاء البعثة العيناوية، قبل انطلاقة مباراة الفريق الودية أمام الاتفاق السعودي وكان برفقته مساعده كيركي وأعرب زوران عن أمنياته الصادقة للفريق بالتوفيق وتحقيق الأهداف المرجوة في الموسم الكروي الجديد.