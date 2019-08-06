إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تتصرف بمفردها ضد طهران، وهي غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية في الخليج، لأن حلفاءها يشعرون «بالحرج» من الانضمام إليه، واصفاً ب«الخدعة» دعوتها لإجراء محادثات. وأكد ظريف كذلك أنه رفض دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، رغم تهديده بفرض عقوبات عليه ما لم يفعل.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي في طهران «ستنسحب إيران من اتفاقها النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية إذا دعت الضرورة»، لكنه أضاف أن كل الإجراءات التي اتخذتها طهران «يمكن الرجوع عنها إذا تم تأمين مصالحها بموجب الاتفاق».

وأضاف أن «الولايات المتحدة اليوم تعاني العزلة في العالم ولا يمكنها تشكيل تحالف حتى في المناطق التي تلعب دور القوة العظمى فيها، الدول باتت تشعر بالحرج من إدراج اسمها في قائمة مع أمريكا رغم علاقاتها الجيدة معها». وتابع «إنهم من جلب ذلك على أنفسهم بخرقهم للقوانين عبر خلق التوتر والأزمات».

ورداً على هجمات إيران على الناقلات التجارية، تسعى واشنطن إلى تشكيل تحالف تحت اسم «عملية سانتينيل» تقول إن الهدف منه ضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج الاستراتيجية. لكنها واجهت صعوبات في تشكيل التحالف، مع تردد دول أوروبية تخشى على ما يبدو الدخول في نزاع محتمل.

وأمس الاثنين تلقّت المساعي الأمريكية ضربة جديدة بعدما أعلنت ألمانيا أنها في الوقت الراهن «لا تؤيد» الانضمام للتحالف. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر: «المهم هو مواصلة المسار الدبلوماسي والسعي لإجراء حوار مع إيران... وضمان حرية حركة الناقلات النفطية في الخليج».

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وهاجم ظريف فكرة تشكيل التحالف ، وقال لماذا تشكيل تحالف دولي؟ أمريكا مسؤولة عن التوترات في الخليج وفي العالم. وتابع أن «من يفتعل الحرائق لا يمكن أن يكون إطفائياً».

وهاجم ظريف بريطانيا على خلفية احتجازها في 4 يوليو سفينة تنقل النفط الإيراني. واتّهم لندن ب«القرصنة»، وقال إن القضية «يجب أن تنظر فيها المحاكم الإيرانية».

وشدد ظريف على إن إيران تدير الأمن في مضيق هرمز ولن تغض الطرف بعد الآن عن أي «جرائم بحرية» هناك.

وعند سؤاله عن تقارير تتحدث عن تلقيه دعوة للقاء ترامب في البيت الأبيض، قال إنه رفض الدعوة رغم تهديده بفرض عقوبات عليه. وأوضح «خلال زيارتي لنيويورك قيل لي إنه سيفرض الحظر عليّ في غضون أسبوعين إلا إذا قبلت عرضهم» الذي قال إنه رفضه «لحسن الحظ».

ورفض ظريف «ادعاءات» واشنطن «المخادعة» بأنها تريد الدخول في حوار مع إيران. وقال: «هم من غادروا الطاولة، فرضوا عقوبات على وزير خارجية إيران، وعلى أعلى سلطة في إيران. مع من يريدون التفاوض إذن؟»، معتبراً أن أمريكا تريد فرض إرادتها على إيران. لكنه لم يستبعد الانخراط في محادثات في المستقبل. وقال إنه لا يعتقد أن ترامب يريد خوض حرب مع إيران إلا أن الصقور المحيطين به مثل مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو يسعون إليها. (وكالات)