«جداريات».. مبادرة لتزيين المرافق العامة برأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: حصة سيف

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة «جداريات تشكيلية» لتزيين جدران المرافق العامة، وبدأت في حديقة ممشى خزام الخاصة للسيدات، على أن تكمل بعد أشهر الصيف.

وأوضحت عايدة السويدي مديرة مكتب الاتصال المؤسسي في الدائرة أنه جرى إطلاق مسابقة بين الفنانين المتطوعين للرسم على الجداريات، ووقع الاختيار على اثنين في المرحلة الأولى للرسم على الجداريات بعد الاطلاع على نماذج من أعمالهم الفنية، وكان الاختيار من خلال تقييم لجنة مختصة للمبادرة، ونفذت على جدار حديقة ممشى خزام.

وأشارت عايدة إلى أن الفنانين المشاركين في أول مرحلة هما فاروق عبد الحميد من عجمان، وشيما القدومي موظفة في دائرة بلدية رأس الخيمة وحاصلة على شهادة بكالوريوس إدارة أعمال، مؤكدة أن الرسومات تخلق بيئة جمالية خارجية، يمكن أن تعبر عن روح المكان.