شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يوقف العمل بالهدنة ويستأنف عملياته في إدلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في شمال غربي البلاد، فور إعلانه وقف العمل باتفاق هدنة دخل، أمس الاثنين، يومه الرابع، متهماً الفصائل المسلحة والمصنفة «إرهابية» باستهداف قاعدة «حميميم» الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها.

واتهمت قيادة الجيش السوري في بيان نشره الإعلام الرسمي «المجموعات المسلحة، المدعومة من تركيا» بأنها «رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار، وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة».

وأضافت: «انطلاقاً من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك؛ فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها».

وبعد وقت قصير من بيان قيادة الجيش، اتهمت دمشق الفصائل باستهداف قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب، ما أسفر عن سقوط قتلى لم تُحدد عددهم، وما إذا كانوا مدنيين أو عسكريين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أنه «قامت المجموعات المسلحة باستهداف قاعدة حميميم الجوية، بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة، ونجمت عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة»، مشيرة إلى أن الاعتداء وقع عند «الساعة الثالثة والنصف» بالتوقيت المحلي (12:30 ت ج).

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين أطلقوا ثلاث قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حميميم، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة. وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم، رصدت إطلاق القذائف في الساعة 14.30 بتوقيت موسكو، من الجانب الشمالي باتجاهها.

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وأكدت أن أياً من عسكريي القاعدة وكوادرها لم يصب بأذى جراء الهجوم، وأنها تعمل بشكل معتاد. وأضافت: «حسب معلومات الجانب السوري، سقطت القذائف على قرية رويسة عفيف القريبة من القاعدة، ما أدى إلى إصابة 4 من أهلها». وبعد وقت قصير، بدأت الطائرات الحربية والمروحية شنّ أولى غاراتها جنوبي إدلب، وفق ما ذكر المرصد السوري.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن أولى الغارات استهدفت مدينة خان شيخون، التي نالت الحصة الكبرى من القصف منذ بدء القوات الحكومية تصعيدها في المنطقة.

وكان نازحون فروا من مدنهم وبلداتهم هرباً من القصف سارعوا خلال اليومين الماضيين، إلى العودة إلى منازلهم لتفقدها، ومنهم من وجدها أمست ركاماً.

ومنطقة إدلب مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي، في سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً، تفصل بين مناطق سيطرة القوات الحكومية والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل لأسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الإرهابية من المنطقة المعنية.

لكن هذا الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه، وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تطبيقه، وإن كان نجح في إرساء هدوء نسبي في المنطقة لأشهر عدة.

وتعليقاً على اشتراط دمشق لاستمرار الهدنة، وانسحاب المجموعات الإرهابية وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، أعلن القائد العام لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني، السبت، أن فصيله لن ينسحب من المنطقة المنزوعة السلاح. (وكالات)