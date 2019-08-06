بائعو أضاحٍ «أون لاين».. خدمات 7 نجوم لجذب المستهلكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يمامة بدوان

لمن لا يملكون مكاناً للعناية بالماشية قبل عيد الأضحى، ولمن يرغبون في تقسيط الدفع، ولمن يرغبون في استلام الأضحية مذبوحة «حسب الشريعة والقانون»، وموزعة في أكياس حافظة للحوم، بل ومطهوة بحسب ذوق الزبون.. خيارات عدة يوفرها الباعة عبر الفضاء الإلكتروني «أون لاين»، بل إن البعض يوفر للمستهلك وصفات إعداد الطعام، إضافة إلى خدمة التوصيل المجاني في أي إمارة، وعلى مدار ال24 ساعة.

خدمات عدة يقدمها باعة الفضاء الإلكتروني عبر «أون لاين»، في ظل الإقبال المتزايد على التسوق السهل والسريع، لكن في المقابل، تشكو أغلبية التجار التقليديين من خدعة هذه الخدمات لكونها غير واقعية، بل إن بعضهم يشكو من انحسار الشراء التقليدي في السوق، وذهاب أغلبية المستهلكين إلى التسوق عبر «كبسة زر»، من غير التحقق من مطابقة الأضحية للشريعة الإسلامية.

”الخليج 365” استطلعت آراء التجار الرقميين، والتقليديين، الذين دخلوا في منافسة بين الجودة والسعر، وأهمية التحقق من مواصفات الأضحية، وفحصها قبل الشراء، فضلاً عن خدمات فئة 7 نجوم التي قد يحصل عليها المستهلك وهو جالس في بيته، في حالة تسوقه عبر التطبيقات وصفحات «إنستجرام».

أوضح عبدالله يوسف راشد، مسؤول صفحة حلال الإمارات على تطبيق «إنستجرام»، أنه أنشأ الصفحة قبل 5 سنوات، بعد أن جاءته فكرة التسوق الأسرع الذي بات يجتاح العالم، خاصة أن الأفراد يشعرون بصعوبة في الذهاب إلى السوق لاختيار أضحية، بهدف الترويج لجميع أنواع المواشي، بما فيها الأضاحي المحلية، التي يزيد الطلب عليها قبل عيد الأضحى، في ظل التوجه الشرائي الذي ارتفع مؤخراً عبر الفضاء الإلكتروني، وضمن شروط ومعايير الجهات المختصة.

وقال إن هناك 3 مساعدين له في إدارة الصفحة، وتلبية طلبات المستهلكين، التي بدأت بالارتفاع قبيل حلول العيد بنسبة 25%، إذ إن الأغلبية تلجأ إلى حجز الأضحية، لعدم توفر مكان مناسب في المنزل للاحتفاظ بها، مشيراً إلى أن الزبائن يأتون من جميع إمارات الدولة، بل إن بعضهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وهم دائمون منذ سنوات، الأمر الذي يؤكد أهمية عامل الثقة بالبيع الإلكتروني.

ولفت إلى أن توفيره خدمة التوصيل المجاني للمنزل، شجعت العديد من المستهلكين على الشراء منه، خاصة أن جميع الأضاحي التي يوفرها هي محلية 100%، وبأسعار تتفاوت بين 750-1800 درهم، ويتم توصيلها حية في صبيحة يوم العيد، امتثالاً منه لقانون عدم ذبحها إلا في مقاصب محددة، على خلاف بعض الباعة على «أون لاين» الذين يضللون الأفراد بخدمات غير حقيقية، مثل توصيل الأضحية مذبوحة حسب الشريعة الإسلامية، ومنهم من يوصلها مطهوة وبحسب أنواع البهارات التي يحددها الزبون.

وأوضح راشد أن ما يميزه عن الآخرين من الباعة الإلكترونيين، أنه في حالة حجز المستهلك أضحية ما، فإن عليه دفع قيمتها فقط، من دون قيمة المأكل، والمشرب، والعناية التي يوفرها لها في المزارع، وبذلك فإنه يتحمل قيمة العناية بها، كي يكسب ثقة الزبون في المرات اللاحقة.

وحول الذين يتقاعسون في حجز، أو شراء الأضحية إلى اللحظات الأخيرة، اعتقاداً منهم أن السعر سينخفض، أكد راشد أن هذا الأمر عار عن الصحة، بل إن الأسعار قد ترتفع عشية العيد، وقد يجد الفرد نفسه أمام خيارات محدودة في ما يتعلق بأنواع وأسعار الأضاحي.



رغبة الزبون



من جهته، ذكر طلال عبدالكريم، تاجر مواش، أنه أنشأ تطبيقاً خاصاً، يتيح للمستهلكين طلب الذبائح والأضاحي من أي مكان في الدولة، مطهوة بحسب مواصفات ورغبة الزبون، حيث تم الحصول على رخصة نشاط إلكتروني من وزارة الاقتصاد، من أجل أن يكون العمل قانونياً 100%، في ظل ارتفاع الطلب على التسوق «أون لاين»، لكونه أسهل للزبون، كما أن الطلبات في تزايد، إذ تصل إلى 35 طلباً في اليوم الواحد، وهي مرشحة للارتفاع في الأيام المقبلة.

وأضاف أن بيع الذبائح والأضاحي عبر «أون لاين» بات يشكل تهديداً واضحاً للسوق التقليدي، لكونه في تزايد، لما لمسه الزبائن من مصداقية في التعامل، وسرعة في التوصيل، حيث هناك 3 مركبات مكيفة لتوصيل الطلبات إلى مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن عاملين لاستلام الطلبات، و15 موظفاً للتعامل معها، من دون القصابين.

وأكد أن الخدمات التي ترد في مواقع البيع الإلكتروني ليست من أجل جذب المستهلكين كما يدعي بعض التجار التقليديين، بل هي خدمات حقيقية، ودليل ذلك تزايد متسوقي الذبائح والأضاحي سنوياً عبر «أون لاين».



خسائر التجار



بينما أوضح عادل غزال، من كبار تجار المواشي في سوق دبي، أن استيراد الأضاحي من الهند بدأ بالوصول إلى أرض الدولة، لكنه مكلف جداً لكونه يتم عبر الجو، إذ إن الشحنة الواحدة التي تحتوي على 700-800 رأس، تصل تكلفتها إلى 90 ألف دولار، حيث من المتوقع أن يبلغ سعرها 2500 درهم، إذ إنه ليس من العدل أن يتحمل التاجر الخسائر، ويتحمل نفقة الاستيراد وفرق السعر، مقارنة بالآخرين الذين يتلقون طلبات الشراء عبر شاشة الموبايل، ومن دون تأكد الزبون ما إذا كانت الأضحية موافقة لمواصفات الشريعة، أم لا.

وتابع أن بائعي المواقع الإلكترونية لا يتحملون أي تكاليف باستثناء الرخصة التجارية الصادرة عن الوزارة، وبالتالي فإن الأسعار لديهم تكون تنافسية، ما يتسبب للتجار التقليديين بخسائر فادحة، كما أن الخدمات التي يعلنون عن توفيرها ليست واقعية، فهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وهي من أجل كسب ثقة الزبائن، داعياً الأفراد إلى شراء الأضاحي بأنفسهم بعد فحصها، والتأكد من أنها مطابقة للاشتراطات، تجنباً للاحتيال.



حركة نشطة

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بدوره، قال محمد عبدالله، من كبار تجار الماشية في سوق دبي، إن السوق بدأ يشهد حركة شرائية نشطة، إذ إن الأغلبية تسعى لحجز الأضحية أو شرائها، كي لا تفوت عليها الفرصة في اختيار متطلباتها بحسب النوع والوزن المناسب، خاصة أن الأسعار تتراوح بين 600-2000 درهم، إذ إن من المتوقع قبيل العيد بأيام ارتفاع الطلب بنسبة تتجاوز 60%، بينما هناك البعض يرجئون التسوق إلى صبيحة العيد، لعدم توفر أماكن لرعاية الأضحية، خاصة الذين يقطنون في الشقق السكنية.

وأشار إلى أن السوق يزخر بأصناف عدة من الأضاحي، منها من كازاخستان وجورجيا ورومانيا وإثيوبيا، إلا أن الأضاحي الهندية تبقى الأكثر طلباً، لسعرها المناسب الذي يعد في متناول الأغلبية.

ودعا المستهلكين إلى عدم إرجاء شراء الأضاحي للحظات الأخيرة، تجنباً لحدوث ازدحام في السوق، أو لارتفاع الأسعار، خاصة أن هناك باعة من ذوي النفوس الضعيفة، الذين يوارون الأضاحي عن الأعين، اعتقاداً منهم تحقيق أرباح عالية في حالة بيعها للمستهلكين في اللحظات الأخيرة.



سقف السعر



في حين أوضح أمين شاندو، بائع غنم هندي في سوق دبي، إن الإقبال على الشراء ضعيف، حيث إنه لا يبيع أكثر من رأس واحد في اليوم، رغم تراوح السعر بين 1400 إلى 1800 درهم، وقد ترتفع الأسعار في صبيحة العيد إلى 2200 درهم، إلا أنه يتوقع دخول كميات أكثر ليلة الوقفة التي ستشهد حركة شرائية نشطة. وأكد التزام معظم الباعة بسقف الأسعار الذي حددته إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة الباعة، لأنه يسهم في إقبال المستهلكين على شراء الماشية المخصصة للأضاحي من محالهم، فنسبة ارتفاع مبيعات الماشية خلال الأسبوع الذي يسبق عيد الأضحى تزيد أكثر من 80% مقارنة بأسعارها طوال العام.



تنافسية السوق

أما عبدالله زاكر، أحد باعة الماشية، فقال إن هناك تحديات مختلفة تواجه الاستيراد خلال هذه الفترة، منها التنافسية الكبيرة الموجودة بين التجار التقليديين والباعة عبر الفضاء الإلكتروني، والذين أصبحوا يهددون لقمة عيش الكثير من تجار السوق، بل إن بعضهم يقدم خدمات 7 نجوم للمستهلكين بهدف جذبهم للتسوق من مواقعهم الإلكترونية، وبأسعار أقرب إلى الموجودة في السوق التقليدي.

وأضاف أن الكميات المتوفرة في السوق من الأنواع المختلفة للماشية ستغطي الطلب على الأضاحي من المستهلكين الذين يسعون إلى شرائها بأسعار تناسب ميزانية كل منهم، من دون النظر إلى نوعيتها إذا كانت محلية، أو مستوردة، إلا أنه متوقع أن ترتفع الأسعار في ليلة الوقفة وتتجاوز ال2400 درهم للأضحية الواحدة



الشراء بـ «كبسة زر»



قال «أحمد» وهو بائع مواش عبر الفضاء الإلكتروني، وله صفحة في «إنستجرام»، تضم أكثر من 7 آلاف و400 متابع، إن الخدمات التي يوفرها الباعة عبر صفحاتهم في تطبيق «إنستجرام»، أغلبيتها خادعة، لكونها تضلل المتسوق، وتقدم له وعوداً غير واقعية، ومع ذلك فإن الكثير من المستهلكين يعودون للشراء من البائع ذاته في كل عام، لأنه يوفر لهم خدمة مميزة، تتمثل في تذليل صعوبات الذهاب إلى السوق، من خلال «كبسة زر» حيث إن الأضحية تكون في منازلهم في الوقت الذي يحددونه، الأمر الذي يجعل من عملية التسوق الإلكتروني سهلة وغير مكلفة، لكون التوصيل مجانياً.

وأوضح أن البائعين في السوق الإلكتروني لا يخالفون القانون في الخدمات التي يعلنون عن تقديمها، إلا أن بعض باعة المواشي في السوق التقليدي يبالغون في ذلك، خاصة أنهم يحاولون توجيه دفة الشراء إلى بضاعتهم، التي تتكدس في الحظائر أمام العروض التخفيضية التي يقدمها باعة «أون لاين».