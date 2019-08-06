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تعادل رابح للوحدة مع النصر السعودي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الوحدة ممثل كرة الإمارات نتيجة جيدة بتعادله أمس مع شقيقه النصر السعودي 1 - 1، في «القمة الخليجية» التي جمعتهما على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة خارج الديار قطع «العنابي» خطوة مهمة معززاً طموحه في التأهل لربع النهائي عبر لقاء العودة على أرضه، تقدم عبدالرزاق حمدالله للنصر (9)، قبل أن يتمكن ليوناردو من معادلة النتيجة بهدف على طريقته (53)، وشهد اللقاء الذي يعد أول مواجهة رسمية للفريقين ندية وإثارة، ويعزز الوحدة فرصته في التأهل إلى ربع النهائي في لقاء العودة.

وفي الجولة ذاتها، وعلى ملعب الوصل في زعبيل فاز اتحاد جدة السعودي على ذوب آهن أصفهان بهدفين مقابل هدف، تقدم ذوب آهن في التسجيل مبكراً عن طريق قاسم حدادي (7)، قبل أن يعود النمور إلى أجواء المباراة بعد 3 دقائق فقط، بعد أن تمكن التشيلي لويس خيمينيز لاعب شباب الأهلي والنصر السابق من إحراز هدف التعادل (10)، سيطر بعدها الفريق الجداوي على الملعب طولاً وعرضاً وتبارى خط هجومه في إهدار الفرص خاص البرازيلي رومارينيو لاعب الجزيرة السابق.

وتواصل إهدار الفرص إلى أن جاء الحسم (72) ولكن عن طريق المدافع الاتحادي زياد الصحفي (72) لتنتهي المباراة بفوز اتحاد جدة 2-1.

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