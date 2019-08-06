شكرا لقرائتكم خبر عن ختام رائع لبطولة لبنان المحلية السابعة لجمال الخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: عصام السيد

تألق «وردة السلطان» و«صدام» و«لين الأمين» و«صقر السلطان»، في بطولة لبنان المحلية السابعة لجمال الخيول العربية (ايكاهو)، التي اختتمت أمس الأول في بلدة رياق البقاعية، وأقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ونظمتها جمعية «مربو الخيول العربية في لبنان»، وبلغ إجمالي جوائز البطولة 27 ألف دولار.

وشهد الختام وتوج الفائزين الدكتور حسن اللقيس وزير الزراعة ممثلاً للعماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وحمدان الهاشمي قنصل الإمارات في بيروت، وعبد العال القناعي سفير الكويت لدى لبنان، والعقيد إبراهيم جمعة ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي.

وشهد البطولة شفيق الموسوي رئيس جمعية «مربو الخيول العربية في لبنان»، كما حضر البطولة عدد من الشخصيات الرسمية والدينية. وحرصت جمعية الخيول العربية في لبنان على إهداء درع تذكارية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تسلمها إنابة عن سموه، حمدان الهاشمي قنصل الإمارات، كما تم تكريم حسن اللقيس وزير الزراعة، والمالك والمربي محمد العريبي، وتم تكريم العديد من الشخصيات الرسمية والدينية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي الذي تألف من بطولات رئيسية خصصت للمهرات والأمهار والأفراس والفحول، عن فوز المهرة «وردة السلطان لعمر النعيمي بالبطولة الذهبية، وينحدر نسلها من صقر السلطان والفرس جيزيل.

وجاءت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي اميليا لخالد الشحيمي، فيما جاءت في المركز الثالث وحصلت على اللقب البرونزي راما الحشيمي لمحمد الحشيمي.

وتميزت بطولة الأمهار بالمنافسات القوية بين الأمهار التي قدمت أفضل عروضها، وتوج بالميدالية الذهبية «صدام» لحسين الشحيمي، وينحدر من نسل «اكسيدوس» والأم «سيفانا». وذهبت البطولة الفضية للمهر «تاج إم إس» لعدنان مظلوم، فيما حصل على اللقب البرونزي «زين السلطان» لمربط السلطان.

وفي بطولة الأفراس تمكنت «لين الأمين» لمحمد الأمين من خطف المركز الأول، ونالت البطولة الذهبية، وتنحدر من نسل «عابس الأمين» والفرس «زين الأمين».

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ونالت المركز الثاني واللقب الفضي «أمينة» لهشام الخليل، وذهب المركز الثالث واللقب البرونزي إلى الفرس «صوفيا بنت سالار» لطارق أبو عثمان.

وتمكن «صقر السلطان» لعبد القادر ضرغام، من انتزاع البطولة الذهبية في فئة الفحول، وينحدر من نسل «كحيل الشقب» والفرس «لافيفا فرزاشي». ونال اللقب الفضي «قيصر السلطان» لعبد القادر ضرغام، وحصل على اللقب البرونزي «حازم الشقب» لخالد زعرور.

وشهدت منافسات فئة الفحول من عمر 6 إلى 8 سنوات، منافسة قوية وسيطر فيها «صقر السلطان» لعبد القادر ضرغام على المركز الأول، وينحدر من نسل «كحيل الشقب»، قبل أن يحقق الميدالية الذهبية في منافسات البطولات.

وفي فئة الفحول من عمر 9 سنوات فما فوق، انتزع اللقب «اوكسيدوس» لمحمد الحشيمي برصيد 87.3 نقطة، عن وصيفه «معتز» الحاصل على 87 نقطة، فيما جاء ثالثاً برصيد 85,7 نقطة «عليان».

وشهد الحفل عرض فرقة الخيالة التابعة للقوى السيارة في قوى الأمن الداخلي، التي رفعت الأعلام اللبنانية على إيقاع نشيد فرع المعلومات. وشاركت في البطولة مجموعة من أنقى سلالات الخيول العربية، تمثل العديد من الإسطبلات المحلية في لبنان، وأبطال حازوا ألقاباً دولية.

وأكد الدكتور حسن اللقيس وزير الزراعة، ممثل رئيس الجمهورية، العامل النفسي والإنساني في رياضة الفروسية. وقال إن البطولة شهدت تنوعاً وحضوراً لخبراء دوليين في قائمة التحكيم، وهذا دليل على الشفافية والتطور.

وشارك في تحكيم البطولة التي تقام بإشراف جمعية مربي الخيول العربية الأصيلة في لبنان، وبالقوانين المعتمدة من الهيئة الأوروبية لمسابقات جمال الخيول العربية الأصيلة (الإيكاهو)، كادر تحكيمي دولي مميز يتكون من إيرينا ستيجلر من روسيا، وكيونراد ديتابلير من بلجيكا، وباسل جدعان من سوريا، وأيمن سعد من مصر، ومسؤول القيادة والسيطرة غياث الشايب من سوريا.

وتكونت اللجنة البيطرية من الدكتور ماهر غازي يحيى، والدكتور محمد سكرية، والدكتور عدنان عبد النبي، وفي التسجيل سامح بدير.

وتمكنت اللجنة المنظمة برئاسة شفيق الموسوي، ونائبه لورانس عراجي، والأعضاء هشام الخليل، وياسر دحروج، وهشام عراجي، وفؤاد طالب، وحافظ عقيل، وحبيب أيوب، من إدارة البطولة بشكل ممتاز حصد إشادة الجميع.