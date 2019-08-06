شكرا لقرائتكم خبر عن رقابة على «الصناعية» وسوق الشبرة في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

تستعد إدارات الرقابة والتفتيش بقطاعات بلدية مدينة العين للجولات التفتيشية المكثفة؛ بهدف مراقبة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين؛ استعداداًَ لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ حيث حددت أوقات عمل دوريات الرقابة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، ومن الساعة 3 ظهراً إلى 11 ليلاً في مختلف قطاعات البلدية الخارجية، خاصة منطقة الصناعية وسوق شبرة العين، إضافة إلى المناوبات خلال أيام العطلة؛ للمحافظة على سير نظام العمل في السوق، وتسهيل عملية الشراء لمرتادي السوق.

وقال محمد مرزوق المزروعي مدير إدارة الرقابة والتفتيش رئيس اللجنة العليا لتنظيم أعمال الرقابة والتفتيش، إن إدارات الرقابة والتفتيش بجميع القطاعات الخارجية للبلدية، تعمل وبشكل دوري على تفعيل خططها الرقابية؛ من خلال حملات التفتيش المفاجئة؛ بهدف مكافحة ظاهرة البيع العشوائي والذبح خارج المسالخ من قبل القصابين غير المرخصين.

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