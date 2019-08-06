وكالة: الجيش الوطني الليبي يقصف الكلية الجوية في مصراتة

ومصراتة مدينة ساحلية تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس وتعتبر القاعدة الرئيسية للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا. وقال أحد سكان مصراتة إن دوي انفجارات قوية سمع في أرجاء المدينة.

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