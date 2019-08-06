شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تدين الحادث الإرهابى الذى وقع بمحيط منطقة القصر العينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأكيده، وقوف المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، ووقوف المنظمة مع حكومة مصر فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ومصالحها.
وعبر العثيمين عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة مصر ولأسر الضحايا ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي المروع.
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