الهجرة العراقية: عودة 421 نازحًا إلى مناطقهم بنينوى

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الإثنين، عودة نحو 421 نازحا من المخيمات، خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى مناطق سكناهم الأصلية بمحافظة نينوى شمالي البلاد .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مخيمات الوزارة في محوري شرق وجنوب محافظة نينوى ومخيمات محافظة صلاح الدين شهدت عودة 421 إلى أماكن سكناهم الأصلية في مناطق شرقي الموصل وغربه".

وعدا الموصل، فإن النازحين عادوا إلى مناطقهم في قضائي البعاج والشرقاط ومناطق تل الرمان والكرامة واليرموك والمحلبية وتل عبطة وحميدات، إضافة إلى قرية تويم وحي الجزائر في نينوى وفق ماذكر البيان.

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وأوضح جهاكير أن "235 نازحا عادوا من مخيمي العلم والكرامة بمحافظة صلاح الدين و64 نازحا عاد من مخيم الخازر شرقي الموصل الى جانب عودة 122 نازحا من مخيمات الجدعة والمدرج والحاج علي جنوبي الموصل".

ولايزال عشرات الآلاف من نازحي مدينة الموصل في المخيمات والمواقع غير النظامية والعائدين إلى مناطقهم بحاجة إلى الإغاثة والمساعدة.

ويتواجد أغلب النازحين في مخيمات داخل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وكانوا قد نزحوا من مناطق الموصل المختلفة إثر المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي داعش قبل أكثر من عام ونصف.وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، وبدعم من التحالف الدولي، أعلن العراق استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد، منذ 2014.

غير أن قادة عسكريين عراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.